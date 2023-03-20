Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, adı geçen isimler, komşusu ve çocukluk aşkı... 60 yıl sonra neden aklına geldi? 78 yaşındaki kadını 78 kez mi aradı? Döndü Boztepe ile ilgili soru işaretleri! Kardeşini kursa götürmeye çıktı, bir daha geri dönmedi! 22 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, adı geçen isimler, komşusu ve çocukluk aşkı... 60 yıl sonra neden aklına geldi? 78 yaşındaki kadını 78 kez mi aradı? Döndü Boztepe ile ilgili soru işaretleri! Kardeşini kursa götürmeye çıktı, bir daha geri dönmedi! 22 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.