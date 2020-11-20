CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Kasım Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Kasım Cuma canlı yayın izle - 20.11.2020

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Giriş: 20.11.2020 10:13
Güncelleme:20.11.2020 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016 yılından beri kayıp... Antalya’da kaybolan Kerem Durur’a ne oldu? Manisa’da yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir’in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016 yılından beri kayıp... Antalya'da kaybolan Kerem Durur'a ne oldu? Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir'in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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