CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Kasım Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016 yılından beri kayıp... Antalya’da kaybolan Kerem Durur’a ne oldu? Manisa’da yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir’in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016 yılından beri kayıp... Antalya'da kaybolan Kerem Durur'a ne oldu? Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir'in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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