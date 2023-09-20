Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kiraz hasadında kocası kıskandı, tartışmadan sonra sırra kadem bastı! Yüzleşen taraflar, kuşkular ve sorular... O gün neler oldu? Nerden, nasıl kayboldu? Bedriye Kılıç’ın şüphelerle dolu kaybı! Öldürüldüğü düşünülen bir kadın, karşı karşıya gelen isimler, kuşku uyandıran noktalar... Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kiraz hasadında kocası kıskandı, tartışmadan sonra sırra kadem bastı! Yüzleşen taraflar, kuşkular ve sorular... O gün neler oldu? Nerden, nasıl kayboldu? Bedriye Kılıç'ın şüphelerle dolu kaybı! Öldürüldüğü düşünülen bir kadın, karşı karşıya gelen isimler, kuşku uyandıran noktalar... Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.