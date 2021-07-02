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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz Cuma canlı yayın izle | Müge Anlı sezon finali izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz Cuma canlı yayın izle | Müge Anlı sezon finali izle

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Giriş: 02.07.2021 11:03
Güncelleme:02.07.2021 11:04
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Temmuz 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; ilkeli, önce sorumlu... Türk televizyonlarının fenomen programında, 3212 kayıp kişi bulundu, 930 aileyi kavuşturdu, 60 bin vatandaşımıza sevgi izi yapıldı, 530 can dostumuz ‘Pati Buldular’ ile ailelerine kavuşturuldu, 19 bin 753 tekerlekli sandalye, 2609 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı! Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için 302 bilgisayar, 95 tablet ile teknoloji desteği sağlandı! Türkiye’nin en büyük aşevi filosu 3 sabit 40 mobil 43 aşevi olarak kuruldu! Çok daha fazlası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalinde yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Temmuz 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; ilkeli, önce sorumlu... Türk televizyonlarının fenomen programında, 3212 kayıp kişi bulundu, 930 aileyi kavuşturdu, 60 bin vatandaşımıza sevgi izi yapıldı, 530 can dostumuz 'Pati Buldular' ile ailelerine kavuşturuldu, 19 bin 753 tekerlekli sandalye, 2609 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı! Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için 302 bilgisayar, 95 tablet ile teknoloji desteği sağlandı! Türkiye'nin en büyük aşevi filosu 3 sabit 40 mobil 43 aşevi olarak kuruldu! Çok daha fazlası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalinde yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Temmuz Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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