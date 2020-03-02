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02.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mart Pazartesi canlı yayın izle |Video - 02.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Manisa Soma’da 22 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! 450 bin liralık fidye hedef saptırma mı? Günlerdir kayıp olan Özcan Eren’in başına ne geldi? 2,5 aydır haber alınamayan bir aile! Kapıya gelen gizemli kişiler! 4 kişilik Beder ailesinin başına ne geldi? Abi kardeş olarak büyüdüler evlatlık olduklarını öğrendiler! İkisi de ailelerini arıyor! Özlem benim kardeşim olabilir diyerek programa katıldı! Özlem ve Havvana Hanım kardeş mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Manisa Soma'da 22 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! 450 bin liralık fidye hedef saptırma mı? Günlerdir kayıp olan Özcan Eren'in başına ne geldi? 2,5 aydır haber alınamayan bir aile! Kapıya gelen gizemli kişiler! 4 kişilik Beder ailesinin başına ne geldi? Abi kardeş olarak büyüdüler evlatlık olduklarını öğrendiler! İkisi de ailelerini arıyor! Özlem benim kardeşim olabilir diyerek programa katıldı! Özlem ve Havvana Hanım kardeş mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 2 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

2 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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