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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Kasım Perşembe tek parça izle

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Giriş: 02.11.2023 10:17
Güncelleme:02.11.2023 12:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evini ailesini bıraktı sanal arkadaşıyla kaçtı, geride gözü yaşlı bir anne kaldı! Dakikalar içinde gelen müjde, yalvarış, yakarış ve dön çağrısı! Gülcan Birgül ailesine dönecek mi? Yaşadığı şehirden Bursa’ya gitti, bir daha geri dönmedi! Ailesinin sevgilisi bildiği arkadaşı, son görüştüğü isim, iddialar ve kuşku noktaları... 31 yaşındaki aşkı Yusuf’un şüpheli kaybı! Okula diye çıktı bir daha geri dönmedi! Endişe içinde bekleyen anneanne ve dayı! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evini ailesini bıraktı sanal arkadaşıyla kaçtı, geride gözü yaşlı bir anne kaldı! Dakikalar içinde gelen müjde, yalvarış, yakarış ve dön çağrısı! Gülcan Birgül ailesine dönecek mi? Yaşadığı şehirden Bursa'ya gitti, bir daha geri dönmedi! Ailesinin sevgilisi bildiği arkadaşı, son görüştüğü isim, iddialar ve kuşku noktaları... 31 yaşındaki aşkı Yusuf'un şüpheli kaybı! Okula diye çıktı bir daha geri dönmedi! Endişe içinde bekleyen anneanne ve dayı! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 2 KASIM PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE

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