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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Eylül Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 02.09.2021 10:21
Güncelleme:02.09.2021 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Afgan çoban değilse kim? Yanlış ev iddiası, kiralık katil şüphesi... İntikam cinayeti mi, sevgilisinin iftirası mı? Büyükşen cinayetindeki soru işaretleri! Melike Uyumlu’nun filmleri aratmayan öyküsü! Kan donduran cinayet, aynı kaderi paylaşan iki kardeş... Hatay’daki Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Afgan çoban değilse kim? Yanlış ev iddiası, kiralık katil şüphesi... İntikam cinayeti mi, sevgilisinin iftirası mı? Büyükşen cinayetindeki soru işaretleri! Melike Uyumlu'nun filmleri aratmayan öyküsü! Kan donduran cinayet, aynı kaderi paylaşan iki kardeş... Hatay'daki Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 EYLÜL PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Eylül Perşembe
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