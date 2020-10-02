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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ekim Cuma canlı yayın izle - 02.10.2020

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Giriş: 02.10.2020 10:06
Güncelleme:02.10.2020 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, iddiaların odağındaki abi... Sigorta tazminatı için mi öldürüldü? 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı! İp almaya gitti, bir daha geri dönmedi... 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, iddiaların odağındaki abi... Sigorta tazminatı için mi öldürüldü? 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı! İp almaya gitti, bir daha geri dönmedi... 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Ekim Cuma
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