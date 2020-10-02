CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Ekim Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, iddiaların odağındaki abi... Sigorta tazminatı için mi öldürüldü? 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı! İp almaya gitti, bir daha geri dönmedi... 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, iddiaların odağındaki abi... Sigorta tazminatı için mi öldürüldü? 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı! İp almaya gitti, bir daha geri dönmedi... 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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