CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Aralık Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Aralık Çarşamba canlı yayın izle - 02.12.2020

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Giriş: 02.12.2020 10:07
Güncelleme:02.12.2020 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp, aile içinde ağır suçlamalar, şoke eden iddialar... Derdini Müge Anlı’ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi! Anlattı, suçladı, öfkelendi... Emine Doğan’ın tarlalarına el koymakla suçladığı Mustafa Şahin canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı Kerem Durur olayında, aile içinde ağır suçlamalar, şoke eden iddialar... Derdini Müge Anlı'ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi! Anlattı, suçladı, öfkelendi... Emine Doğan'ın tarlalarına el koymakla suçladığı Mustafa Şahin canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 2 ARALIK ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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