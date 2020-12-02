CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Aralık Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp, aile içinde ağır suçlamalar, şoke eden iddialar... Derdini Müge Anlı’ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi! Anlattı, suçladı, öfkelendi... Emine Doğan’ın tarlalarına el koymakla suçladığı Mustafa Şahin canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı Kerem Durur olayında, aile içinde ağır suçlamalar, şoke eden iddialar... Derdini Müge Anlı'ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi! Anlattı, suçladı, öfkelendi... Emine Doğan'ın tarlalarına el koymakla suçladığı Mustafa Şahin canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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