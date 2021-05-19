Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin odağındaki kilit isim, akıllara durgunluk veren iddialar! Eşinin amcasıyla ortadan kayboldu, günlerdir bulunamadı! 40 yaşındaki Seda Aksu’nun kaybı! Ailesi evde yokken kayıplara karıştı, aylarca haber alınamadı! Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, endişeli anne baba! 17 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin odağındaki kilit isim, Lütfiye Gündüz'ün kaybında akıllara durgunluk veren iddialar! Eşinin amcasıyla ortadan kayboldu, günlerdir bulunamadı! 40 yaşındaki Seda Aksu'nun kaybı! Ailesi evde yokken kayıplara karıştı, aylarca haber alınamadı! Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, endişeli anne baba! 17 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.