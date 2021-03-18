CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Mart Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mart Perşembe canlı yayın izle - 18.03.2021

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Giriş: 18.03.2021 10:22
Güncelleme:18.03.2021 10:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; eşi dava açtı, boşanmadan düğün yaptı, duruşma günü kayboldu! Cengiz Altunoğlu’nun kaybında sıcak gelişme! 2 arkadaşın tuhaf kararı, köprüdeki son anlar! Kayıp mı gizleniyor mu? 2 çocuk babası Şahap Örcün’e ne oldu? Tolga Tapanoğlu’nun Kadıköy’den Almanya’ya uzanan öyküsü! Karakola bırakan o kişi kim? Ailesini arayan Tolga ile ilgili gelişmeler! Kaşarlı pide yemeye gitti, bir daha geri dönmedi! 14 yaşındaki Zilan nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; eşi dava açtı, boşanmadan düğün yaptı, duruşma günü kayboldu! Cengiz Altunoğlu'nun kaybında sıcak gelişme! 2 arkadaşın tuhaf kararı, köprüdeki son anlar! Kayıp mı gizleniyor mu? 2 çocuk babası Şahap Örcün'e ne oldu? Tolga Tapanoğlu'nun Kadıköy'den Almanya'ya uzanan öyküsü! Karakola bırakan o kişi kim? Ailesini arayan Tolga ile ilgili gelişmeler! Kaşarlı pide yemeye gitti, bir daha geri dönmedi! 14 yaşındaki Zilan nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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18 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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