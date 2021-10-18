Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; pusuya düşürülen çiftçi, birbirlerini suçlayan iki arkadaş! Cinayeti kim işledi, kim itiraf etti? Mustafa Kut cinayetindeki sıcak gelişme! Önce yaralandı, sonra elle boğuldu! Eşinin ailesi mi? Oğlunun arkadaşları mı? Cinayete kurban giden Nurgül Beyhan’ın şüpheli oğlu Ali Beyhan canlı yayında! Şüpheli bir kayıp, suçlanan arkadaşlar! Nasıl kayboldu? Selçuk Gün’ün kaybındaki gelişmeler! Mehmet Karahan’la ilgili gerçekler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; pusuya düşürülen çiftçi, birbirlerini suçlayan iki arkadaş! Cinayeti kim işledi, kim itiraf etti? Mustafa Kut cinayetindeki sıcak gelişme! Önce yaralandı, sonra elle boğuldu! Eşinin ailesi mi? Oğlunun arkadaşları mı? Cinayete kurban giden Nurgül Beyhan'ın şüpheli oğlu Ali Beyhan canlı yayında! Şüpheli bir kayıp, suçlanan arkadaşlar! Nasıl kayboldu? Selçuk Gün'ün kaybındaki gelişmeler! Mehmet Karahan'la ilgili gerçekler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.