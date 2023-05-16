Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mayıs Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldığı söylenen bir kadın, şüphelenilen isim, büyük tuzak, hedef şaşırtma planı! Eşmi Akıncı’nın kaybında sıcak gelişme! 14 yaşındaki kayıp bir kız çocuğu, annenin evlat mücadelesi, intikam ve dram, suçlamaların odağındaki isimler... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldığı söylenen bir kadın, şüphelenilen isim, büyük tuzak, hedef şaşırtma planı! Eşmi Akıncı'nın kaybında sıcak gelişme! 14 yaşındaki kayıp bir kız çocuğu, annenin evlat mücadelesi, intikam ve dram, suçlamaların odağındaki isimler... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.