CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Mart Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı? Aylardır nerede? 67 yaşındaki Fatma Çeri’nin şüpheli kaybı! Adana’da bir garip olay! 53 yaşındaki adama ne oldu? Tolga Tapanoğlu’nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı? Aylardır nerede? 67 yaşındaki Fatma Çeri'nin şüpheli kaybı! Adana'da bir garip olay! 53 yaşındaki adama ne oldu? Tolga Tapanoğlu'nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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