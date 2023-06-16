Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; torunu için günlerce gözyaşı döktü, canlı yayında dünyasına kavuştu! Karşılıklı iddialar ve anlaşmazlıklar, küçük çocuğun yakınları uzlaşma sağlayacak mı? Hazine bulduktan sonra kaybolduğu düşünülen adam, define avına giderken av mı oldu? Mağaradaki tuzağa mı takıldı? 74 yaşındaki maceracının Uludağ’ın eteklerindeki kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; torunu için günlerce gözyaşı döktü, canlı yayında dünyasına kavuştu! Karşılıklı iddialar ve anlaşmazlıklar, küçük çocuğun yakınları uzlaşma sağlayacak mı? Hazine bulduktan sonra kaybolduğu düşünülen adam, define avına giderken av mı oldu? Mağaradaki tuzağa mı takıldı? 74 yaşındaki maceracının Uludağ'ın eteklerindeki kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.