Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 16 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sesleri neden kimse duymadı? Özkan çifti cinayetinde katil kim? Ablasıyla camiye bırakıldı, Almanya’ya evlatlık verildi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bitmeyen hasret ve umut! Vedat Alexander Schlienbecker’ın aile özlemi! Saldırgan tanıdık mı? Hüseyin ve Mehmet Şen’in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 16 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sesleri neden kimse duymadı? Özkan çifti cinayetinde katil kim? Ablasıyla camiye bırakıldı, Almanya'ya evlatlık verildi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bitmeyen hasret ve umut! Vedat Alexander Schlienbecker'ın aile özlemi! Saldırgan tanıdık mı? Hüseyin ve Mehmet Şen'in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.