15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Temmuz Çarşamba tek parça izle - 15.07.2020

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Giriş: 15.07.2020 11:37
Güncelleme:15.07.2020 13:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Temmuz 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir kayıp, endişeli bir eş. Şaşırtıcı iddialar, ilginç ayrıntılar. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın başına ne geldi? Nerede nasıl kayboldu? En son kim gördü? Kamera görüntüleri, arkadaşlarının şüpheleri. Pusuya düşürülen 23 yaşındaki bir genç! İntikam, kıskançlık, yasak ilişki. 23 yaşındaki Hasan Ay cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Temmuz Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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