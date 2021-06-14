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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 14.06.2021 10:31
Güncelleme:14.06.2021 10:32
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Bahtiyar Akçay’ın şüpheli kaybı! Abdülkadir Dursun’a ne oldu? Yaşadığı köyde kaybolan Hüseyin Kök’e ne oldu? 17 yaşındaki kayıp kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Bahtiyar Akçay'ın şüpheli kaybı! Abdülkadir Dursun'a ne oldu? Yaşadığı köyde kaybolan Hüseyin Kök'e ne oldu? 17 yaşındaki kayıp kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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