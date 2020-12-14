CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Aralık Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Aralık Pazartesi canlı yayın izle - 14.12.2020

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Giriş: 14.12.2020 10:06
Güncelleme:14.12.2020 10:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuklu kayıp bir adam, birliktelik yaşadığı bir kadın, 2 ayrı eşten çocuklar, şüpheli bir amca, suçlanan eski eş, karşılıklı iddialar... Kerem Durur’un kaybında karanlıkta kalan noktalar! Konya’da koca vahşeti! Göz göre göre gelen ölüm, son bir fotoğraf... 18 yaşındaki Ece Çiçek cinayeti! Kameradaki görüntüler, zehirlenen köpekler, satılan arabanın parası... Mustafa Özbay’ın kaybında çember daralıyor! Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuklu kayıp bir adam, birliktelik yaşadığı bir kadın, 2 ayrı eşten çocuklar, şüpheli bir amca, suçlanan eski eş, karşılıklı iddialar... Kerem Durur'un kaybında karanlıkta kalan noktalar! Konya'da koca vahşeti! Göz göre göre gelen ölüm, son bir fotoğraf... 18 yaşındaki Ece Çiçek cinayeti! Kameradaki görüntüler, zehirlenen köpekler, satılan arabanın parası... Mustafa Özbay'ın kaybında çember daralıyor! Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 14 ARALIK PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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