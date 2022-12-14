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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 14.12.2022 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; günlerdir ulaşılamayan kadın, geniş çaplı araştırmalar, heyecanlandıran gelişmeler! Elnare Kızmaz’ın kaybında cinayet şüphesi! Dizi değil gerçek! Yengesinin kanser tedavisi parasını heba etti! Eze Bayraktar Ömer aldığı parayı ödeyecek mi? 4 çocuklu bir kadın, 7 çocuklu bir adam! Baba ve kızın ortak dramı... Emine Özkan evlatlarına ne yanıt verecek? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; günlerdir ulaşılamayan kadın, geniş çaplı araştırmalar, heyecanlandıran gelişmeler! Elnare Kızmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Dizi değil gerçek! Yengesinin kanser tedavisi parasını heba etti! Eze Bayraktar Ömer aldığı parayı ödeyecek mi? 4 çocuklu bir kadın, 7 çocuklu bir adam! Baba ve kızın ortak dramı... Emine Özkan evlatlarına ne yanıt verecek? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Aralık Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Aralık Çarşamba
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