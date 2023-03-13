Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; masada dişlerini bıraktı, kayıplara karıştı! Şüphelenilen komşu, sorular ve kuşkular... 70 yaşındaki Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Burhan Karakuş cinayetindeki sorular! Tuzağa mı çekildi, ölesiye mi sevildi? İlişki ve çelişki yumağı! 11 yaşında bir çocuk, sevindiren haber, hareketli anlar... 11 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Sarsıntıdan kurtuldu, kaçarak ailesini sarstı! 18. yaş gününde nereye gitti? Sevgilisinin yanında mı? Ankara’dan kaybolan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; masada dişlerini bıraktı, kayıplara karıştı! Şüphelenilen komşu, sorular ve kuşkular... 70 yaşındaki Döndü Boztepe kaçırıldı mı? Burhan Karakuş cinayetindeki sorular! Tuzağa mı çekildi, ölesiye mi sevildi? İlişki ve çelişki yumağı! 11 yaşında bir çocuk, sevindiren haber, hareketli anlar... 11 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Sarsıntıdan kurtuldu, kaçarak ailesini sarstı! 18. yaş gününde nereye gitti? Sevgilisinin yanında mı? Ankara'dan kaybolan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.