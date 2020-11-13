CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Cuma canlı yayın izle - 13.11.2020

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Giriş: 13.11.2020 10:56
Güncelleme:13.11.2020 11:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Kasım Cuma günü yayınlanan programda; Dinar'daki çifte cinayet! Önce eşi sonra kendisi itiraf etti. Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Yeniden olay yerinde... Korkunç cinayetin ayrıntıları. Okul bahçesine terk edildi. Elinde bir çocukluk fotoğrafı bir de gazete küpürü... Mesut Dilbazın öyküsü... 7 kız çocuğu babası 3 yıldır kayıp! Kardeşleri suçluyor eşi kendini savunuyor! 49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? İşte Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Kasım Cuma günü yayınlanan programda; Dinar'daki çifte cinayet! Önce eşi sonra kendisi itiraf etti. Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Yeniden olay yerinde... Korkunç cinayetin ayrıntıları. Okul bahçesine terk edildi. Elinde bir çocukluk fotoğrafı bir de gazete küpürü... Mesut Dilbazın öyküsü... 7 kız çocuğu babası 3 yıldır kayıp! Kardeşleri suçluyor eşi kendini savunuyor! 49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? İşte Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 13 KASIM CUMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

13 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..

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