Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 6 yıl sonra ortaya çıkan bir kadın cinayeti, gizlenen gerçekler, tartışmaların odağındaki sevgili... 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun katili kim? İfade güçlüğü yaşayan Rumen uyruklu kadın eve dönüş yolunda kayboldu! Canlı yayında müjdeli haber! Anne kızın duygu yüklü kavuşması ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 6 yıl sonra ortaya çıkan bir kadın cinayeti, gizlenen gerçekler, tartışmaların odağındaki sevgili... 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim? İfade güçlüğü yaşayan Rumen uyruklu kadın eve dönüş yolunda kayboldu! Canlı yayında müjdeli haber! Anne kızın duygu yüklü kavuşması ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.