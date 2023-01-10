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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ocak Salı canlı yayın izle

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Giriş: 10.01.2023 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 7’den 77’ye herkese belaydı, çalı sapkını tutuklandı! Çirkin mesajlar attığı komşusuna zarar verdi mi? Arife Gökçe’nin kaybındaki gelişmeler! Biri üç diğeri bir buçuk yaşında iki kardeş! Lina öldürülüp dondurucuya kondu, Naime operasyonla kurtarıldı! Anne Melissa İlhan bir kez daha Müge Anlı’nın kapısını çaldı! Ne oldu, neden geldi? 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 7'den 77'ye herkese belaydı, çalı sapkını tutuklandı! Çirkin mesajlar attığı komşusuna zarar verdi mi? Arife Gökçe'nin kaybındaki gelişmeler! Biri üç diğeri bir buçuk yaşında iki kardeş! Lina öldürülüp dondurucuya kondu, Naime operasyonla kurtarıldı! Anne Melissa İlhan bir kez daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı! Ne oldu, neden geldi? 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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