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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 10.01.2022 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; izine rastlanılamayan 84 yaşında bir adam, kuşkularla dolu belirsizlik! Yaşıyor mu benzetiliyor mu? 84 yaşındaki Faik Koçsoy’un kaybı! Cinayete kurban giden çoban çift, keçilerini kontrol edeceklerdi av tüfeğiyle öldürüldüler! Pusu mu kuruldu? Hatice ve Cahit Paslı’yı kim, neden öldürdü? Çaresiz bir baba, çeyrek asırlık evlat özlemi! Çaresizlik, gözyaşı, umut, dakikalar içinde gelen müjde! Çektiği hasret bitsin isteyen Osman Ilgın canlı yayında! Bir yanda annesi, bir yanda kardeşi... 13 yıllık çifte özlem... Merak, endişe, soru işaretleri! 20 yaşındaki Merve hem annesini hem kardeşini arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; izine rastlanılamayan 84 yaşında bir adam, kuşkularla dolu belirsizlik! Yaşıyor mu benzetiliyor mu? 84 yaşındaki Faik Koçsoy'un kaybı! Cinayete kurban giden çoban çift, keçilerini kontrol edeceklerdi av tüfeğiyle öldürüldüler! Pusu mu kuruldu? Hatice ve Cahit Paslı'yı kim, neden öldürdü? Çaresiz bir baba, çeyrek asırlık evlat özlemi! Çaresizlik, gözyaşı, umut, dakikalar içinde gelen müjde! Çektiği hasret bitsin isteyen Osman Ilgın canlı yayında! Bir yanda annesi, bir yanda kardeşi... 13 yıllık çifte özlem... Merak, endişe, soru işaretleri! 20 yaşındaki Merve hem annesini hem kardeşini arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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