Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz, suskun kalan arkadaşlar, şüphe uyandıran detaylar! Takip mi edildiler, pusu mu kuruldu? Çifte cinayette cevap bekleyen sorular! Gelinliği ve nikah davetiyesiyle sokakta kalan Ebru Fidan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz, suskun kalan arkadaşlar, şüphe uyandıran detaylar! Takip mi edildiler, pusu mu kuruldu? Çifte cinayette cevap bekleyen sorular! Gelinliği ve nikah davetiyesiyle sokakta kalan Ebru Fidan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.