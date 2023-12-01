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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Cuma tek parça izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
1 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; annesinden kaçtı, başka bir anneye sığındı! Baskı mı görüyor? Genç kız neyi amaçlıyor? Annesinden kızına yuvana dön çağrısı! İki kardeş, bir ölüm, tanık ifadesiyle yeni iddialar, düğüm noktası! Büyük resmi görecek mi? Bildiği varsa anlatacak mı? Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler! Denizli'de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti, kim öldürdü? Suçlamalar, iddialar, yanıt arayan sorular... Hatice Çaltı'yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
1 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.