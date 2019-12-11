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11.12.2019

Müge Anlı 11 Aralık 2019 Çarşamba canlı yayın tek parça full izle - 11.12.2019

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır kayıp olanlar bulunuyor, çözülemeyen sır olmuş cinayetler aydınlatılıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın 11 Aralık 2019 Çarşamba günkü yayınında neler yaşandı? 20 yaşındaki İnci Ölçücü bulundu mu? Mehmet M. Elbay'ın başına ne geldi? Zeynep Ergül'ün kızı canlı yayında neler söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve geçmiş programların tamamını tek parça kesintisiz full olarak sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır kayıp olanlar bulunuyor, çözülemeyen sır olmuş cinayetler aydınlatılıyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın 12 Aralık 2019 Perşembe günkü yayınında neler yaşandı? 20 yaşındaki İnci Ölçücü bulundu mu? Mehmet M. Elbay'ın başına ne geldi? Zeynep Ergül'ün kızı canlı yayında neler söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve geçmiş programların tamamını tek parça kesintisiz full olarak sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.

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