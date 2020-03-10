ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Mart 2020 Salı günkü yayınında 50 yıllık hasret son buldu. 14 Temmuz 1969 yılında Batı Berlin’de dünyaya gelen Birgit Allport, doğduğu gün annesi tarafından hastanede terk edildi. İngiltere’de bir aileye evlatlık verilen Allport, hiç görmediği Türk annesini bulmak için Müge Anlı’ya katıldı. Doğduğu günden beri annesini görmeyen Birgit Allport, annesi ile canlı yayında ilk kez karşılaştı. İşte Müge Anlı’da yaşanan o anlar…