Uluslar Ligi'nde Polonya-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya, İsveç'i Wroclaw Stadı'nda konuk edecek.
B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 22.45'te başlayacak. Maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
POLONYA-İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Polonya: Dragowski; Pyrka, Potulski, Kedziora, Kubiak; Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski; Lewandowski, Swiderski
İsveç: Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak
POLONYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup kapsamında oynanacak Polonya-İsveç karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.