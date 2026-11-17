Danimarka-Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Haber'de

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Norveç karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.