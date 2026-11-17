Danimarka-Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Haber'de
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Norveç karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka, Norveç'i Kopenhag'daki Parken Stadı'nda konuk edecek.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 22.45'te başlayacak. Maçta Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Danimarka: Hermansen; Kristensen, Andersen, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard, Skov Olsen; Hojlund
Norveç: Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Nusa; Haaland
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup kapsamında oynanacak Danimarka-Norveç karşılaşması, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.