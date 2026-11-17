Uluslar Ligi'nde Galler-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Spor'da

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile Portekiz karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.