UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un son haftasında Macaristan ile Kuzey İrlanda 1-1 berabere kaldı. Puanını 12'ye yükselten Kuzey İrlanda, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselirken 11 puanda kalan Macaristan, ikinci sırada yer aldı ve yükselme play-off turuna katılma hakkı kazandı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup'un son maçında Macaristan ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Kuzey İrlanda, 12 puanla grubunu lider tamamlarken Macaristan, 11 puanla ikinci sırada kaldı.

KUZEY İRLANDA GRUBU ZİRVEDE TAMAMLADI

Macaristan deplasmanından 1 puanla ayrılan Kuzey İrlanda, gruptaki altıncı maçının ardından puanını 12'ye yükseltti.

Üç galibiyet ve üç beraberlikle grubunu yenilgisiz tamamlayan Kuzey İrlanda, A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

MACARİSTAN PLAY-OFF TURUNA KALDI

Sahasında Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kalan Macaristan ise altı maç sonunda 11 puana ulaştı.

Üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Macaristan, grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme play-off turunda mücadele etme hakkı elde etti.