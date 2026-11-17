B Grubu'nda Bosna Hersek ile Romanya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Bosna Hersek ile Romanya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri takip etmek için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.