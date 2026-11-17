UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu B Ligi 3. Grup'ta İrlanda ile Kosova karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen İrlanda, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu B Ligi 3. Grup mücadelesinde İrlanda ile Kosova karşı karşıya geldi. İrlanda, rakibi karşısında hızlı ve etkili bir oyun ortaya koydu.

İRLANDA'DAN 3 GOLLÜK GALİBİYET

Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen İrlanda, Kosova'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.