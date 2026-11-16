Avrupa'da dev randevu! Almanya-Hollanda maçı A Haber'de
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Hollanda, grup aşamasının son haftasında karşı karşıya geliyor. Liderlik ve çeyrek final yarışını yakından ilgilendiren mücadele, bu akşam saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte dev karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler...
Futbolseverlerin merakla beklediği Almanya-Hollanda karşılaşması, bu akşam saat 22.45'ten itibaren A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
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ALMANYA: Ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.
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HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber, Veerman, Koopmeiners, Summerville, Reijnders, Gakpo, Malen.
GRUPTA LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI
Son hafta öncesinde Hollanda, 11 puanla A Ligi 2. Grup'un zirvesinde yer alıyor. Almanya ve Yunanistan ise 8'er puanla lideri takip ediyor. Sırbistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Hollanda, Almanya deplasmanından en az bir puanla ayrılması halinde grup liderliğini garantileyecek. Almanya ise rakibini mağlup ederek Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasından gelecek sonucu bekleyecek.
İKİ TAKIM DA SON MAÇINI KAZANDI
Almanya, grubun 5. haftasında Sırbistan'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Hollanda ise sahasında Yunanistan'ı 7-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
İki ekip arasında 24 Eylül'de Hollanda'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
GÖZLER BERLİN'DEKİ DEV RANDEVUDA
Almanya ile Hollanda arasındaki karşılaşmanın sonucu, gruptaki sıralamanın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Aynı saatte oynanacak Yunanistan-Sırbistan mücadelesinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek.