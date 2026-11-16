Kai Havertz (AFP)

GRUPTA LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

Son hafta öncesinde Hollanda, 11 puanla A Ligi 2. Grup'un zirvesinde yer alıyor. Almanya ve Yunanistan ise 8'er puanla lideri takip ediyor. Sırbistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Hollanda, Almanya deplasmanından en az bir puanla ayrılması halinde grup liderliğini garantileyecek. Almanya ise rakibini mağlup ederek Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasından gelecek sonucu bekleyecek.