UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero'nun maç sonu canlı yayınında değerlendirildi. Spor yorumcuları Hüseyin Kıyıcı, Haşmet Babaoğlu ve Serkan Korkmaz'ın katıldığı programda Fransa'nın performansı, sahadaki oyun ve kaçan gol fırsatları masaya yatırıldı.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktardı. UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alındı. Spor yorumcuları Hüseyin Kıyıcı, Haşmet Babaoğlu ve Serkan Korkmaz, Fransa-Türkiye mücadelesinde yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Fransa-Türkiye maç sonu değerlendirmelerini Libero'nun canlı yayınından takip edebilirsiniz. "EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI" Haşmet Babaoğlu, "Ben memnunum. Düşündüğümüz şeyler bir yana, maçın nasıl olacağını Fransa belirleyecekti. Ancak Fransa, bence en kötü maçlarından birini oynadı. Daha da kötüsü Zidane'dı. Goller karambol golleriydi. Fransa'nın bir oyun planı vardıysa bile bu plan hiç tutmadı" dedi.

"KORKTUĞUMUZ ŞEYLERİN HİÇBİRİ OLMADI" Babaoğlu, "Biz düşündüğümüzden daha iyiydik. Korktuğumuz şeylerin hiçbiri olmadı. Bu güzel bir şey ancak yapmamız gerekenlerin hiçbiri de yapılmadı" ifadelerini kullandı.