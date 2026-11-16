Rams Park'taki zemin krizi büyüyor! Galatasaray-Samsunspor maçının oynanacağı stadyum değişti
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Samsunspor arasında 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın stadı değiştirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'taki zeminin bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu.
Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta yaşanan zemin sorunu, Samsunspor karşılaşması öncesinde stadyum değişikliğini beraberinde getirdi.
SAMSUNSPOR MAÇI FATİH TERİM STADYUMU'NDA
Sarı-kırmızılı kulüp, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak Samsunspor mücadelesinin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.
Galatasaray, kararın RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla süre ayrılması amacıyla alındığını bildirdi.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır. Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.
Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
BİLET BİLGİLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacağını duyurdu.