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İspanya-İngiltere maçında gözler zirvede! Dev mücadele A Haber'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya-İngiltere maçında gözler zirvede! Dev mücadele A Haber'de

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Metropolitano Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM GRUPTA ZİRVEDE

Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan İspanya, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İngiltere ise 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İspanya, grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.(Reuters)İspanya, grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.(Reuters)

MUHTEMEL 11'LER

  • İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Ruiz, Pedri, Yamal, Lopez, Baena, Oyarzabal.

  • İngiltere: Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall, Anderson, Rice, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.

İngiltere, 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.(AFP)İngiltere, 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.(AFP)

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

İspanya'da sakatlıkları bulunan Ander Barrenetxea, Dani Olmo, Rodri ve Grimaldo, İngiltere karşısında forma giyemeyecek. Durumu belirsizliğini koruyan Lamine Yamal'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netleşecek. İngiltere'de ise tedavileri devam eden Bukayo Saka ve Marc Guehi, İspanya karşısında görev yapamayacak.

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Murat Akıncı
Editör
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