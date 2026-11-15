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CANLI Belçika-İtalya maçı: Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Belçika-İtalya maçı: Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, deplasmanda Belçika'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor ve saat 22.45'te başladı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de konuk ediyor.

İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşmada Norveçli hakem E. Eskas düdük çalıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MAÇTA İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Lavia, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Doku.

İtalya: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Fagioli, Tonali, Barella, Koleosho, P. Esposito, Pisilli.

CANLI Belçika-İtalya maçı: Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da - 1

MAÇTAN POZİSYONLAR

ESPOSİTO İŞ BAŞINDA!

BERABERLİK DE CUYPER'DEN!

Ngoy, 21. dakikada kornarden kullanılan topta karambolden yararlandı ve Belçika'yı 2-1 öne geçirdi!

Doku, 3 kişinin arasından şahane sıyrıldı ve Donnarumma'nun sol köşesine yolladığı topla 25. dakikada skoru 3-1'e getirdi!

CANLI Belçika-İtalya maçı: Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da - 2

İTALYA LİDERLİK PEŞİNDE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla Fransa'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan İtalya, Belçika deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

İtalya, geride kalan 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

BELÇİKA ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Belçika, topladığı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran ve kalesinde 6 gol gören Belçika, taraftarı önünde İtalya'yı mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmeyi ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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