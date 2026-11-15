Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Lavia, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Doku.

İTALYA LİDERLİK PEŞİNDE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla Fransa'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan İtalya, Belçika deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

İtalya, geride kalan 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

BELÇİKA ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Belçika, topladığı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran ve kalesinde 6 gol gören Belçika, taraftarı önünde İtalya'yı mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmeyi ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor.