CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, henüz puanı bulunmayan San Marino'yu konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup mücadelesinde Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Grupta 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, henüz puanı bulunmayan San Marino karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.