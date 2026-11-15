CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, henüz puanı bulunmayan San Marino'yu konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.