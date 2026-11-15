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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, henüz puanı bulunmayan San Marino'yu konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup mücadelesinde Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Grupta 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, henüz puanı bulunmayan San Marino karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Finlandiya'nın rakibi San Marino - 1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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