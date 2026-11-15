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CANLI Hırvatistan-Çekya maçı Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Para'da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Hırvatistan-Çekya maçı Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Para'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip, gruptaki son maçından galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, A Ligi 3. Grup mücadelesinde Çekya'yı Osijek'teki Opus Arena'da konuk ediyor.

İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşmada Portekizli hakem L. Godinho düdük çalıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

APara CANLI YAYIN

MAÇTA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livaković, Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Baturina, Sučić, Perišić, Beljo.

Çekya: Kinský, Sláma, Zima, Vlček, Coufal, Červ, Král, Sadílek, Kabongo, Hložek, Hopi.

CANLI Hırvatistan-Çekya maçı Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Para'da - 1

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup kapsamında oynanacak Hırvatistan-Çekya karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başladı. Kritik mücadele, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanıyor.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya arasında oynanan karşılaşma, A Para ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

CANLI Hırvatistan-Çekya maçı Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Para'da - 2

HIRVATİSTAN İKİNCİ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Hırvatistan, geride kalan 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunan Hırvatistan, taraftarı önünde Çekya'yı mağlup ederek grubu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Hırvatistan, oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

ÇEKYA İLK PUANLARINI ALMAK İSTİYOR

Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Çekya, henüz puanla tanışamadı.

Geride kalan maçlarda 2 gol atan ve kalesinde 12 gol gören Çekya, Hırvatistan deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvadaki ilk puanlarını almayı amaçlıyor.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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