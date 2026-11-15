Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, A Ligi 3. Grup mücadelesinde Çekya'yı Osijek'teki Opus Arena'da konuk ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya arasında oynanan karşılaşma, A Para ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

HIRVATİSTAN İKİNCİ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Hırvatistan, geride kalan 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunan Hırvatistan, taraftarı önünde Çekya'yı mağlup ederek grubu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Hırvatistan, oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

ÇEKYA İLK PUANLARINI ALMAK İSTİYOR

Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Çekya, henüz puanla tanışamadı.

Geride kalan maçlarda 2 gol atan ve kalesinde 12 gol gören Çekya, Hırvatistan deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvadaki ilk puanlarını almayı amaçlıyor.