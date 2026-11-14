Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Galler, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Norveç kötü gidişata son vermek, Galler ise Oslo deplasmanından galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını korumak istiyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta heyecan, Norveç ile Galler arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İki takımın da grup mücadelesi açısından önem taşıyan karşılaşmada alacağı sonuç merakla bekleniyor.

Sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanmak isteyen Norveç, taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermenin ve grupta yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmayı hem de gruptaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Konuk ekip Galler ise Oslo'da oynanacak zorlu karşılaşmada puan kaybı yaşamak istemiyor. Deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Galler, Norveç karşısında kazanarak gruptaki avantajını sürdürmenin peşinde. İki takımın mücadelesinde sahadan hangi tarafın galibiyetle ayrılacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ VE OYNANACAĞI STAT

Norveç - Galler karşılaşmasını Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetecek. Mücadele, Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Ullevaal Stadı'nda oynanacak. 27 bin 200 seyirci kapasitesine sahip stat, kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.