UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Grupta 2 puanla son sırada bulunan Gürcistan, 7 puanla ikinci basamakta yer alan Macaristan'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. A Spor'da yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup mücadelesinde Gürcistan ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Boris Paichadze Dinamo Arena'da başladı.

Grupta 2 puanla dördüncü sırada bulunan Gürcistan, 7 puanla ikinci basamakta yer alan Macaristan karşısında galibiyet arıyor.

Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

MACARİSTAN ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Macaristan, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Macaristan, kalesinde 2 gol gördü. Lider Kuzey İrlanda'nın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Macaristan, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

GÜRCİSTAN GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Gürcistan ise UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmada henüz galibiyet elde edemedi. Sahadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Gürcistan, topladığı 2 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Geride kalan maçlarda gol sevinci yaşayamayan Gürcistan, kalesinde 2 gol gördü. Gürcistan, Macaristan karşısında ilk galibiyetini alarak puanını yükseltmeyi hedefliyor.