CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Slovakya'nın konuğu Faroe Adaları
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta Slovakya ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Slovakya, 4 puanla üçüncü sırada bulunan Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 3. Grup mücadelesinde Slovakya ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.
Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Slovakya, 4 puanla üçüncü sırada bulunan Faroe Adaları karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.