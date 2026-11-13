UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta Slovakya ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Slovakya, 4 puanla üçüncü sırada bulunan Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 3. Grup mücadelesinde Slovakya ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.

Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Slovakya, 4 puanla üçüncü sırada bulunan Faroe Adaları karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.