A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler'in frikikten attığı golle öne geçen ay yıldızlılar, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı.

Çekya-İspanya maçı (A Haber Foto Arşiv)

Millilerin grubundaki diğer maçta İtalya, Fransa'yı Pio Esposito (2) ve Davide Frattesi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa'nın golünü Michael Olise attı.

İngiltere ise A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hırvatistan'ı Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 yendi. Hırvatistan'ın tek golü, Petar Sucic'ten geldi. Kane, Peter Shilton'ı geçerek 126. maçla İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Aynı grupta bulunan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya da Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.