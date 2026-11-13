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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası, A ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 mağlup olurken İtalya, İngiltere ve İspanya sahadan galibiyetle ayrıldı. İngiltere'nin yıldızı Harry Kane ise milli takım tarihinde yeni bir rekora imza attı.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla başladı. Ligde 5. haftanın ilk gününde A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler'in frikikten attığı golle öne geçen ay yıldızlılar, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı.

Çekya-İspanya maçı (A Haber Foto Arşiv)Çekya-İspanya maçı (A Haber Foto Arşiv)

Millilerin grubundaki diğer maçta İtalya, Fransa'yı Pio Esposito (2) ve Davide Frattesi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa'nın golünü Michael Olise attı.

İngiltere ise A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hırvatistan'ı Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 yendi. Hırvatistan'ın tek golü, Petar Sucic'ten geldi. Kane, Peter Shilton'ı geçerek 126. maçla İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Aynı grupta bulunan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya da Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

İngiltere-Hırvatistan maçı (A Haber Foto Arşiv)İngiltere-Hırvatistan maçı (A Haber Foto Arşiv)

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup:

Türkiye-Belçika: 1-2

İtalya-Fransa: 3-1

3. Grup:

Çekya-İspanya: 0-2

İngiltere-Hırvatistan: 2-1

- C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-Finlandiya: 2-0

San Marino-Belarus: 0-2

2. Grup:

Ermenistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Karadağ-Letonya: 2-1

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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