Türkiye evinde Belçika'ya mağlup: Arda Güler'in enfes golü yetmedi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den canlı yayınlandı. Kritik karşılaşmada Bizim çocuklar, Arda Güler'in şahane golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-1 Belçika'nın galibiyetiyle sonuçlandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. İlk 4 maçında puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefledi.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetti.
Kritik mücadelede Millilerimiz, Belçika karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesindeki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Belçika'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.
ARDA GÜLER'DEN ENFES GOL!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Milli Takımımız, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında skoru 1-0'a getirdi.
BELÇİKA EŞİTLİĞİ YAKALADI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, K. De Bruyne'nin 27. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 1-1'e getirdi.
BELÇİKA ÖNE GEÇTİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, C. De Ketelaere'nin 30. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 2-1'e getirdi.
İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR
59. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren De Ketelaere, altıpas üzerinde defans oyuncularının arasında vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hızlı atakta topla ilerleyen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza sahası solundaki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Zeki Çelik, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Deniz Gül'e aktardı. Deniz Gül'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içerisindeki Yunus Akgün, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Lammens uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.