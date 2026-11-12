A Milli Takım'a kötü haber! Ozan Kabak Fransa maçında yok
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A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli savunmacı, 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak Fransa maçında forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Milli savunmacı, Belçika karşılaşmasında 32. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Bu kart ile Ozan Kabak, 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi 6. hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.