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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Ermenistan'ın rakibi Güney Kıbrıs Rum kesimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Ermenistan'ın rakibi Güney Kıbrıs Rum kesimi

UEFA Uluslar Ligi C2 Grubu'nda Ermenistan ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Ermenistan, 7 puanla ikinci sırada yer alan rakibini konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.javascript:;

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 2. Grup mücadelesinde Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Ermenistan, 7 puanla ikinci basamakta yer alan rakibi karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

CANLI Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Ermenistan'ın rakibi Güney Kıbrıs Rum kesimi - 1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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