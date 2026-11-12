UEFA Uluslar Ligi C2 Grubu'nda Ermenistan ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Ermenistan, 7 puanla ikinci sırada yer alan rakibini konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.javascript:;

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 2. Grup mücadelesinde Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Ermenistan, 7 puanla ikinci basamakta yer alan rakibi karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.