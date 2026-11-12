Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Çekya'nın konuğu İspanya

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci hafta programında Çekya ile İspanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip de gruptaki beşinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak.