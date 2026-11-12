Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Çekya'nın konuğu İspanya
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci hafta programında Çekya ile İspanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip de gruptaki beşinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya, beşinci hafta mücadelesinde İspanya'yı Prag'daki Letna Hill Stadı'nda konuk edecek.
A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 22.45'te başlayacak. Maçta Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.
ÇEKYA-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Çekya: Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek
İspanya: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres
ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup kapsamında oynanacak Çekya-İspanya karşılaşması, Turkuvaz Medya'dan izleyicilerle buluşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
ÇEKYA-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
İSPANYA ÇOK FORMDA
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Çekya ile İspanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan lider İspanya, deplasmanda Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.
ÇEKYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Grupta henüz puanı bulunmayan Çekya ise taraftarı önünde güçlü rakibi İspanya karşısında sürpriz yaparak ilk puanlarını almak istiyor.